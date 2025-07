França condena três pessoas por tráfico de humanos nos vinhedos de Champanhe

A decisão ocorre em meio à controvérsia na região vinícola de Champanhe, no nordeste da França, onde se investiga o emprego de ucranianos durante a mesma vindima de 2023, marcada por um calor excepcional e pela morte de quatro trabalhadores.

Um tribunal francês condenou, nesta segunda-feira (21), uma empresária e outras duas pessoas a penas de prisão por tráfico de seres humanos na indústria do champanhe, por explorar trabalhadores temporários e alojá-los em condições precárias durante a vindima - colheita de uvas - de 2023.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O advogado das vítimas - 50 imigrantes, em sua maioria sem documentos, provenientes de Mali, Mauritânia, Costa do Marfim e Senegal - celebrou uma decisão "histórica".

O tribunal da cidade de Chalons-en-Champagne condenou uma mulher oriunda do Quirguistão, com cerca de quarenta anos, diretora de uma empresa de serviços para a viticultura chamada Anavim, a dois anos de prisão, além de outros dois anos com sursis.

A mulher negou ser responsável pelas condições de alojamento e culpou os outros dois acusados suspeitos de recrutar os vindimadores.

O tribunal condenou as outras duas pessoas, ambos homens com cerca de trinta anos, a um ano de prisão, além de dois e um ano sob pena suspensa. Os três condenados deverão, além disso, pagar 4 mil euros (cerca de 26 mil reais) a cada vítima.