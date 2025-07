Ao menos 19 mortos após queda de avião militar em escola de Bangladesh

Um avião da Força Aérea de Bangladesh caiu nesta segunda-feira (21) durante um voo de treinamento contra uma escola na capital, Daca, causando a morte de pelo menos 19 pessoas, entre elas muitos estudantes, anunciaram as autoridades.

Trata-se do desastre aéreo mais fatal do país em décadas e até o momento não se sabe o motivo da queda do caça no campus escolar da Milestone School and College, no noroeste de Daca.