A Defesa Civil da Faixa de Gaza informou neste domingo(20) que 73 palestinos foram mortos e dezenas ficaram feridos por "disparos israelenses" perto de um centro de distribuição de ajuda humanitária no norte do território palestino devastado pela guerra.

Pelo menos nove mortos em bar no sudoeste do Equador

Pelo menos nove pessoas foram mortas a tiros no sábado(19) enquanto jogavam sinuca em um bar em uma cidade turística no sudoeste do Equador, informou o Ministério Público do país.

(Equador massacre, 500 palavras - já transmitida)

VÍDEO

LOS ANGELES:

Motorista é indiciado após atropelar e ferir 30 pessoas em Los Angeles

Um motorista de 29 anos que atropelou uma multidão em frente a uma boate em Hollywood no sábado foi indiciado por agressão, informou a polícia, sobre um incidente que deixou 30 feridos.

(EUA emergência atropelamento, 476 palavras - já transmitida)

FOTOS, VÍDEO

WASHINGTON:

Apoio a deportações cai no EUA

Pesquisas divulgadas neste domingo(20) mostram que o apoio às políticas de imigração do presidente Donald Trump caiu entre os americanos, nos seis meses de retorno do republicano ao cargo.

(EUA imigração pesquisa política, 420 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

HALONG BAY, Vietnã:

Buscas por sobreviventes de naufrágio que deixou 35 mortos continuam no Vietnã

Equipes de resgate continuavam neste domingo (20) a busca por quatro desaparecidos após o naufrágio de um barco que causou a morte de pelo menos 35 pessoas, em um dos destinos turísticos mais populares do Vietnã.

(Vietnã turismo acidente, 461 palavras - já transmitida)

FOTOS, VÍDEO

--- CONTATO ---

Redação: [email protected]