Loïs Boisson é campeã do WTA 250 de Hamburgo

Boisson fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7-5 e 6-3, em uma hora e 50 minutos.

A tenista francesa Loïs Boisson, semifinalista em Roland Garros e número 63 do mundo, conquistou o primeiro título da carreira neste domingo (20), no WTA 250 de Hamburgo, ao derrotar na final a húngara Anna Bondar (N.77).

Sensação da última edição do Grand Slam parisiense, a francesa de 22 anos disputou em Hamburgo sua primeira final no circuito.

Ela chegou a estar perdendo o primeiro set por 5-3, mas reagiu vencendo quatro games seguidos para abrir vantagem e, na sequência, selou a vitória fechando a segunda parcial.

Com o título, Boisson entrará pela primeira vez no Top 50 do ranking da WTA, depois de começar Roland Garros em junho na 361ª posição.

