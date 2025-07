BRASIL JUSTIÇA: Lula critica sanções dos EUA a ministros do STF como 'medida arbitrária'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou neste sábado(19) a "medida arbitrária" do governo de Donald Trump de revogar vistos americanos dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) que julgam o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Lula critica sanções dos EUA a ministros do STF como 'medida arbitrária'

Imigrantes libertados por El Salvador chegam à Venezuela após troca com EUA

-- ISRAEL PALESTINOS

GAZA:

Defesa Civil de Gaza reporta 26 mortos perto de centros de ajuda

A Defesa Civil de Gaza informou neste sábado(19) que 26 pessoas foram mortas e mais de 100 ficaram feridas por disparos israelenses nos arredores de centros de distribuição de ajuda humanitária no território palestino, devastado após mais de 21 meses de guerra.

(Israel palestinos conflito ajuda, 691 palavras - já transmitida)

FOTOS, VÍDEO

OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO:

-- ORIENTE MÉDIO

SWEIDA, Síria:

Sétimo dia de combates mortais na Síria apesar de apelos por cessar-fogo

Sunitas e beduínos entraram em confronto com drusos neste sábado(19) na cidade de Sweida, no sul da Síria, apesar dos apelos por um cessar-fogo, no sétimo dia de violência entre tribos locais que deixou 940 mortos, segundo uma ONG.

(Síria EUA Israel conflito minorias, 630 palavras - já transmitida)

FOTOS, VÍDEO

-- AMÉRICAS

LOS ANGELES:

Veículo atropela multidão em Los Angeles e deixa dezenas de feridos, muitos em estado grave

Um "veículo não identificado" atropelou uma multidão em Los Angeles na madrugada deste sábado(19), ferindo pelo menos 28 pessoas, informou o Corpo de Bombeiros desta metrópole no oeste dos Estados Unidos.

(EUA Hollywood trânsito, 450 palavras - já transmitida)

-- ÁSIA

HANÓI:

Naufrágio de barco turístico no Vietnã deixa pelo menos 34 mortos

Pelo menos 34 pessoas morreram e dezenas estão desaparecidas após o naufrágio de um barco turístico com mais de 50 pessoas a bordo na baía de Ha Long, no Vietnã, neste sábado (19), informaram meios de comunicação estatais.

(Vietnã acidente naufrágio turismo, 400 palavras)

FOTOS

--- CONTATO ---

Redação: [email protected]

pb/mmy/avl/ad