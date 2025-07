UE anuncia 18º pacote de sanções contra a Rússia, concentrado no petróleo

A União Europeia (UE) concordou nesta sexta-feira (18) com um novo pacote de sanções contra a Rússia pela invasão da Ucrânia, o 18º, que inclui uma redução do preço máximo do petróleo russo que pode ser exportado, informaram fontes oficiais.

"A UE acaba de aprovar um dos pacotes de sanções mais duros contra a Rússia", celebrou a chefe da diplomacia do bloco, Kaja Kallas.