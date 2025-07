Papa conversa com Netanyahu um dia após bombardeio israelense contra igreja em Gaza

O papa Leão XIV e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, conversaram nesta sexta-feira (18) por telefone, um dia após um ataque israelense contra a única igreja católica na Faixa de Gaza que matou três pessoas e deixou vários feridos.

Durante a conversa, o pontífice "renovou seu apelo por negociações, com o objetivo de alcançar um cessar-fogo e acabar com a guerra". Leão XIV também expressou "preocupação com a dramática situação humanitária da população de Gaza", destacou a Santa Sé.