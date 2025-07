Otan condena ciberataques russos e promete resposta coordenada com aliados

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) emitiu nesta sexta-feira, 18, um comunicado condenando "veementemente as atividades cibernéticas maliciosas da Rússia", que, segundo a aliança, "constituem uma ameaça à segurança dos aliados".

No texto, a Otan expressa solidariedade a Estônia, França, Reino Unido e Estados Unidos, que atribuíram recentes ataques cibernéticos a serviços de inteligência militar russos. O comunicado recorda ainda que "em 2024, Alemanha e República Checa atribuíram individualmente atividades ao grupo de hackers APT 28, patrocinado pelo GRU", o serviço secreto militar russo. A Otan também alerta que o mesmo grupo tinha como "alvo entidades governamentais nacionais, operadores de infraestrutura crítica e outras entidades em toda a aliança, inclusive na Romênia".