Ministro iraniano diz que negociações por acordo nuclear só são possíveis sem pressão

Os Ministros de Relações Exteriores do grupo europeu E3 e a Alto Representante da União Europeia (UE), Kaja Kallas, tiveram uma chamada telefônica com o homólogo iraniano, Seyed Abbas Araghchi, voltada para o acordo nuclear com o país persa. Em sua conta no X, o representante de Teerã escreveu que "qualquer nova rodada de negociações só será possível quando a outra parte estiver pronta para um acordo nuclear justo, equilibrado e mutuamente benéfico".

"Se a UE/E3 quiserem ter um papel, devem agir com responsabilidade e deixar de lado as políticas desgastadas de ameaça e pressão, incluindo o 'retorno rápido' para o qual não têm absolutamente nenhuma base moral e legal", apontou. Segundo ele, foram os EUA que se retiraram de um acordo negociado de dois anos - coordenado pela UE em 2015 -, não o Irã; e foram os EUA que abandonaram a mesa de negociações em junho deste ano e optaram por uma opção militar, não o Irã.