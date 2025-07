Disparos israelenses deixam dez mortos em Gaza, afirma Defesa Civil

O porta-voz da agência, Mahmud Basal, declarou que o fogo israelense matou nove pessoas "próximo ao centro de ajuda americana na zona de Al Shakush, ao noroeste da cidade de Rafah, no sul de Gaza".

A Defesa Civil de Gaza afirmou que 10 pessoas que pediam ajuda morreram nesta sexta-feira (18) por disparos israelenses, e o diretor de um hospital no sul alertou sobre a chegada de pacientes com desnutrição aguda.

A Fundação Humanitária de Gaza (GHF, na sigla em inglês), apoiada pelos Estados Unidos e Israel, começou a operar no final de maio, quando Israel suspendeu um bloqueio total à ajuda que havia imposto durante dois meses.

Basal também informou sobre "um mártir e oito feridos por disparos israelenses contra civis reunidos próximo a um ponto de distribuição de ajuda perto do corredor Netzarim, ao sul da cidade de Gaza", nesta sexta-feira.

Contatado pela AFP, o exército israelense disse "não ter conhecimento" do incidente próximo a Rafah.

As restrições à imprensa em Gaza e as dificuldades de acesso a muitas áreas dificultam que a AFP possa verificar os números e os detalhes fornecidos por todas as partes de forma independente.