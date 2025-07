Apoiadores de Trump queimam bonés do movimento MAGA após polêmica no caso Epstein

Apoiadores do presidente americano Donald Trump queimaram bonés do movimento Make America Great Again (MAGA, na sigla em inglês) e expuseram o ato nas redes sociais em protesto ao modo como o governo lidou com os arquivos do caso Jeffrey Epstein. O presidente também recebeu críticas de políticos de todo o espectro, após afirmar que as teorias em torno da investigação de Epstein são farsas.

Os trumpistas queimaram os bonés para exigir do governo mais transparência em torno do caso - historicamente, Trump e o MAGA acusam democratas de esconder segredos, e agora o republicano é cobrado para agir de outro modo. O caso Epstein, o financista rico preso em 2019 por comandar uma rede de tráfico sexual, recebe críticas por causa dos poucos detalhes públicos.