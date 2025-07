Trump chama apoiadores de 'fracos' por acreditarem em caso Epstein

Depois de morto, Epstein passou a ser um bicho-papão escolhido por Trump como cabo eleitoral na campanha presidencial do ano passado. Para marcar pontos com os eleitores radicais de sua base, ele prometeu revelar os segredos mais cabeludos do caso, que envolve tráfico sexual e abuso de menores.

No entanto, a maior parte do conteúdo já circulava na internet e não trouxe nade relevante. Após certo incômodo da base trumpista com a falta de novidades, Bondi foi à Fox News e disse, em entrevista, que ela já tinha em mãos a famigerada lista de clientes de Epstein. "Ela está na minha mesa, pronta para ser revisada", disse a secretária ao apresentador John Roberts, no programa America Reports.

Segundo três pesquisas - YouGov, The Economist e Gallup - os números são puxados pelo contingente cada vez maior de americanos insatisfeito com as deportações em massa de imigrantes - 35% aprovam as políticas de imigração, ante 62% que desaprovam, de acordo com o Gallup.

Ontem, o presidente afirmou que o caso era o mais recente "golpe" inventado pelos democratas, que estariam usando seus apoiadores como massa de manobra. Na sua rede social, Trump afirmou que os arquivos de Epstein haviam sido "escritos" pelo ex-presidente Barack Obama - que deixou o cargo três anos antes de o bilionário morrer.

Desafetos

Ele acusou também a ex-secretária de Estado Hillary Clinton e outros desafetos, como James Comey, ex-diretor do FBI, e John Brennan, ex-chefe da CIA - os dois estão sendo investigados por seu governo. Ontem, Maurene Comey, procuradora em Manhattan, que trabalhou no caso de Epstein, foi demitida do cargo, segundo o New York Times. Não se sabe se sua defenestração teve relação com a misteriosa lista do bilionário ou se ela pagou o preço por ser filha do ex-diretor do FBI.

Em qualquer uma das hipóteses, piorou a impressão de que o governo está escondendo alguma coisa. A principal preocupação da Casa Branca é com a relação de Epstein com o próprio Trump. Existe um extenso arquivo fotográfico circulando online dos dois em encontros sociais em Nova York.

Em um perfil de Epstein feito pela New York Magazine, em 2002, Trump descreveu o bilionário como alguém com quem compartilhava a companhia de mulheres bonitas. "Conheço Jeff há 15 anos. Um cara fantástico. É muito divertido estar com ele", disse. Elon Musk, que rompeu com o presidente em junho, disse que Trump estava na lista de Epstein. "Essa é a verdadeira razão pela qual os arquivos não foram tornados públicos", escreveu o dono da Tesla no X. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.