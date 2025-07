Forças sírias deixam província do sul após acordo de cessar-fogo com drusos e ataques de Israel

As forças sírias retiraram-se da província sulista de Sweida nesta quinta-feira, 17, após dias de confrontos com grupos paramilitares ligadas à minoria drusa. A retirada ocorreu após um acordo de cessar-fogo proclamado na quarta-feira.

Líderes drusos e oficiais do governo sírio alcançaram um acordo de cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos, Turquia e países árabes, no qual grupos drusos e clérigos foram nomeados para manter a segurança interna em Sweida al-Sharaa, em um discurso transmitido.

Comboios das forças governamentais começaram a se retirar durante a noite à medida que a mídia estatal síria disse que a retirada estava em conformidade com o acordo de cessar-fogo e a operação militar contra as facções drusas havia terminado.

Um oficial turco disse na quinta-feira que o Ministro das Relações Exteriores Hakan Fidan e o chefe da inteligência Ibrahim Kalin realizaram uma série de contatos diplomáticos e de segurança para desescalar os confrontos. Eles trabalharam com o enviado especial dos EUA para a Síria, Israel, e oficiais regionais e líderes, incluindo o líder druso libanês Walid Jumblatt, disse o oficial que pediu anonimato para discutir a questão.

A escalada na Síria começou com sequestros e ataques mútuos entre as tribos beduínas sunitas locais e facções armadas drusas na província sulista de Sweida. As forças governamentais que intervieram para restaurar a ordem entraram em confronto com as forças paramilitares drusas, mas também, em alguns casos, atacaram civis.

Vídeos que circulavam nas redes sociais mostraram forças governamentais e aliados humilhando clérigos e residentes drusos, saqueando casas e matando civis escondidos dentro de suas casas. Drusos sírios de Sweida disseram à Associated Press que vários membros da família desarmados haviam sido atacados ou mortos.