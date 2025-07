Agência sanitária dos EUA autoriza venda de vaporizador da Juul

A fabricante de cigarros eletrônicos Juul Labs anunciou nesta quinta-feira (17) que a autoridade sanitária dos Estados Unidos (FDA) autorizou a venda de vários de seus produtos no país, incluindo seu vaporizador e cápsulas com sabor de mentol.

No entanto, a Juul tem sido alvo de críticas por suas práticas de marketing. Em 2022, a empresa concordou em pagar 438,5 milhões de dólares (cerca de R$ 2,3 bilhões na cotação da época) a 34 estados americanos para encerrar uma investigação sobre a orientação de sua publicidade a menores de idade.

A decisão significa que a Juul pode continuar vendendo produtos que já estavam no mercado americano, mas que haviam caído em um limbo regulatório após medidas anteriores da FDA.

A FDA autorizou a Juul a vender cinco produtos: o vaporizador Juul e quatro cápsulas com os sabores "Virginia Tobacco" e mentol, nas versões com 3% e 5% de concentração de nicotina, explicou uma porta-voz do Departamento de Saúde.

Os produtos devem cumprir as regulamentações de uma lei de prevenção ao tabagismo de 2009, segundo a qual os benefícios de os adultos optarem por produtos potencialmente menos nocivos são "suficientes para compensar os riscos do produto, inclusive para jovens ou adultos que não consomem produtos de tabaco", acrescentou a porta-voz.

Contudo, a decisão da FDA "não significa que esses produtos de tabaco sejam seguros ou que estejam 'aprovados pela FDA'", acrescentou a porta-voz, que explicou que a agência continuará monitorando se a Juul está cumprindo as restrições de marketing voltadas aos jovens.