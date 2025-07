Tumulto perto de centro de distribuição de ajuda em Gaza deixa 20 mortos

A Fundação Humanitária de Gaza (GHF, na sigla em inglês), apoiada por Israel e Estados Unidos, anunciou nesta quarta-feira (16) a morte de 20 pessoas que esperavam por ajuda, e acusou homens armados de terem provocado "um tumulto", uma versão que fontes palestinas questionam. "Segundo as informações que temos, 19 das vítimas morreram pisoteadas e uma foi esfaqueada em meio a um tumulto caótico e perigoso", declarou a organização em um comunicado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A Defesa Civil de Gaza também reportou a morte de 20 pessoas nesta quarta-feira, embora tenha afirmado que a causa dos óbitos foi por "tiros da ocupação israelense" após a confusão de pessoas que esperavam para receber alimentos na região de Al Tina, a sudoeste de Khan Yunis, perto de "um centro de distribuição de ajuda". Mais cedo, uma fonte médica do hospital Nasser, em Khan Yunis, informou um balanço reduzido à AFP, registrando nove mortos, "incluindo várias crianças", após as "forças israelenses" e agentes de segurança da GHF abrirem fogo. A fundação privada iniciou suas operações em 26 de maio, mais de dois meses depois que Israel interrompeu a entrega de ajuda humanitária em Gaza, região bombardeada e que enfrenta um cenário de iminente fome em massa. Desde então, reiterou com frequência que suas operações de entrega são realizadas sem incidentes.

Diante das restrições impostas por Israel à imprensa e às dificuldades de acesso ao terreno, a AFP não tem condições de verificar de forma independente as alegações das partes envolvidas. A AFP entrou em contato com o Exército israelense, que disse estar investigando o incidente. - "Nenhum progresso" para uma trégua -

Na terça-feira, a ONU disse ter registrado 875 mortos no caminho para receber alimentos em Gaza desde o final de maio, 674 deles "perto de instalações da GHF". As Nações Unidas e as principais organizações humanitárias se recusam a trabalhar com esta organização, que é acusada de violar princípios humanitários. No pátio do hospital Nasser, para onde foram levados os corpos dos mortos no tumulto, Abdullah Alian, que estava no local do incidente, relatou que a "ajuda [era] uma armadilha".

"Eles atiram contra nós, jogam bombas e borrifam gases [lacrimogêneos] em nossos olhos", contou. "O que está acontecendo no local confirma as intenções e os planos da ocupação [Israel] de manter e prolongar seu controle militar na Faixa de Gaza", comentou um membro do comitê político do Hamas, Basem Naim. Um dirigente de alto escalão do Hamas e duas fontes palestinas próximas às negociações indiretas com Israel desmentiram uma informação divulgada na imprensa israelense de que os diálogos para alcançar uma trégua em Gaza estariam avançando.