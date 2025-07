Trump diz que Coca-Cola usará açúcar de cana nos EUA

"Agradecemos o entusiasmo do presidente Trump por nossa marca icônica Coca-Cola. Em breve serão compartilhados mais detalhes sobre as novas e inovadoras ofertas da nossa linha de produtos Coca-Cola", declarou a empresa em um breve comunicado.

Qualquer mudança no consumo de milho provavelmente gerará reações negativas no chamado "Corn Belt" ("Cinturão do Milho", em tradução do inglês), uma região do Meio-Oeste que se tornou reduto de apoio a Trump.

Tanto o HFCS quanto a sacarose (açúcar de cana) são compostos por frutose e glicose.

No entanto, diferem em sua estrutura: o HFCS contém frutose e glicose livres (sem ligação química) em proporções variáveis (55/45 nos refrigerantes), enquanto a sacarose é formada pelos dois açúcares ligados quimicamente.