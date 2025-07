Número de mortos em confrontos no sul da Síria sobe para 248

Pelo menos 248 pessoas morreram na província síria de Sweida, no sul do país, em vários dias de confrontos que obrigaram a mobilização das forças governamentais, segundo um balanço atualizado nesta quarta-feira (15) por uma ONG com uma ampla rede de fontes na região.

O balanço inclui 92 membros da minoria drusa, que tem forte presença na região. As vítimas incluem 28 civis, dos quais 21 foram executados sumariamente pelas forças do governo, segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH).