Keir Starmer suspende deputados trabalhistas rebeldes no Reino Unido

Keir Starmer, que chegou ao poder há um ano após uma vitória esmagadora de seu partido nas eleições gerais, foi forçado a rever propostas de redução de benefícios por invalidez e doença no início de julho para evitar uma derrota humilhante no Parlamento.

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, suspendeu vários parlamentares trabalhistas nesta quarta-feira (16), buscando reafirmar sua autoridade dentro do partido após uma rebelião interna em torno da reforma da previdência social.

Neil Duncan-Jordan admitiu que votar contra o governo "teria um custo". "Mas eu não poderia tornar as pessoas com deficiência ainda mais pobres", acrescentou.

Todos os quatro votaram contra as reformas da previdência social em 1º de julho.

As suspensões ocorrem depois que outros parlamentares à esquerda do Partido Trabalhista sugeriram, no início de julho, que criariam seu próprio partido.

Keir Starmer chegou ao poder após 14 anos de governo conservador.

O Partido Trabalhista agora está atrás do partido de extrema direita Reform UK, de Nigel Farage, nas intenções de voto, segundo diversas pesquisas.