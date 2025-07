Economia dos EUA segue sólida, mas há preocupação com tarifas, diz Fed

A pesquisa periódica do banco central americano, baseada em consultas com agentes econômicos e especialistas, mostra que "a atividade econômica progrediu levemente entre o fim de maio e o início de julho", em um contexto no qual "os preços aumentaram em todos os distritos".

A economia americana continua sólida, mas agentes econômicos estão preocupados especialmente com as tarifas, cujo impacto nos preços começa a ser sentido, segundo o "Livro Bege" do Federal Reserve (Fed), publicado nesta quarta-feira (16).

"Cinco distritos [regiões cobertas pelo Fed] registraram um leve aumento em sua atividade, cinco mantiveram estabilidade e os dois restantes tiveram leve retração. Isso representa uma melhora em comparação com o relatório anterior", aponta o estudo.

Em todas as regiões monitoradas, os preços apresentaram tendência de alta, com "empresas enfrentando um aumento acentuado no custo dos insumos devido às tarifas, em particular matérias-primas e materiais de construção".

O presidente americano, Donald Trump, elevou de forma significativa as tarifas sobre os produtos que entram nos Estados Unidos, estabelecidas agora em no mínimo 10%, podendo chegar a até 40%, dependendo do país de origem.

Paralelamente, para proteger indústrias que considera essenciais para a segurança nacional, Trump impôs entre 25% e 50% de tarifas setoriais sobre aço e alumínio, assim como automóveis. Outros produtos, como farmacêuticos, cobre ou mesmo semicondutores, podem ser incluídos nessa lista.