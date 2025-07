Ana Marcela Cunha fica sem medalha nos 10 km da maratona aquática do Mundial de Singapura

O ouro foi para a australiana Moesha Johnson, que completou a prova com o tempo de 2h07:51, enquanto a prata ficou com a italiana Ginevra Taddeucci (2h07:55) e a monegasca Lisa Pou (2h07:57) levou a medalha de bronze.

A nadadora brasileira Ana Marcela Cunha terminou na sexta colocação e ficou sem medalha na prova dos de 10 km da natação em águas abertas do Mundial de Esportes Aquáticos de Singapura, disputada nesta quarta-feira (16).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Campeã olímpica nos Jogos de Tóquio em 2021, Ana Marcela terminou a prova em de 2h09:21. Outra brasileira, Viviane Jungblut, foi a 17ª, com o tempo de 2h14:17.

A prova feminina dos 10 km da natação em águas abertas estava inicialmente prevista para terça-feira, mas foi adiada em um dia devido à má qualidade da água na região da ilha de Sentosa, ao sul de Singapura.

As 68 nadadoras entraram na água pouco depois da prova masculina, que terminou com o ouro do alemão Florian Wellbrock (1h59:55), também campeão olímpico em Tóquio.

Completaram o pódio o italiano Gregorio Paltrinieri (1h59:59) e o australiano Kyle Lee (2h00:10).