Síria condena bombardeios israelenses e culpa Israel pelas 'consequências'

A Síria condenou, nesta terça-feira (15), os bombardeios israelenses na província de Sweida, no sul do país, para onde as forças governamentais foram mobilizadas após confrontos entre combatentes drusos e beduínos, que deixaram 100 mortos.

A Síria "condena nos termos mais enérgicos a traiçoeira agressão israelense realizada hoje por meio de ataques coordenados de drones e bombardeios aéreos militares", que mataram "membros das nossas forças armadas" e "vários civis inocentes", afirmou o Ministério das Relações Exteriores em um comunicado.