Petróleo cai, enfraquecido por falta de sanções à Rússia

As cotações do petróleo voltaram a cair nesta terça-feira (15), influenciadas pela ausência de novas sanções dos Estados Unidos contra o petróleo russo e o temor de um excesso de oferta.

O preço do barril de tipo Brent, negociado em Londres para entrega em setembro, caiu 0,72%, para 68,71 dólares. Seu equivalente no mercado americano, o barril de tipo West Texas Intermediate (WTI), com vencimento em agosto, recuou 0,69%, para 66,52 dólares.