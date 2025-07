Pelo menos 19 civis drusos morrem por disparos das forças governamentais sírias

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH) disse que as forças do governo sírio mataram 19 civis drusos em Sweida nesta terça-feira (15), 12 deles na casa de hóspedes de uma família no sul da cidade.

As forças do governo se posicionaram na manhã desta terça-feira na cidade, até então controlada por combatentes locais, e pediram um cessar-fogo, alegando que queriam restaurar a calma após dois dias de confrontos entre combatentes drusos e beduínos que deixaram cerca de 100 pessoas mortas.