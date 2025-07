Macron anuncia aumento de gastos militares da França

Em tradicional discurso na véspera do Dia da Bastilha, presidente francês afirma que Europa nunca esteve tão ameaçada como agora desde o fim da Segunda Guerra Mundial.O presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou neste domingo (13/07) um plano para aumentar os gastos com defesa do país devido a crescentes ameaças enfrentadas no continente europeu. No tradicional discurso feito presidente francês às Forças Armadas na véspera do Dia da Bastilha, Macron disse: "Desde 1945, a liberdade nunca esteve tão ameaçada, e nunca tão seriamente". De acordo com Macron, os gastos anuais com defesa da França aumentarão para 64 bilhões de euros até 2027 — o dobro dos 32 bilhões de euros anuais que eram gastos na rubrica quando ele assumiu o cargo em 2017. A França inicialmente tinha como meta atingir essa cifra em gastos militares até 2030. Macron também disse que 3,5 bilhões de euros adicionais serão alocados para 2026 e mais 3 bilhões de euros em 2027, no final de seu segundo mandato. "Para sermos livres neste mundo, devemos ser temidos. Para sermos temidos, devemos ser poderosos", disse Macron. "Nunca a paz em nosso continente dependeu tanto das decisões que tomamos agora." Segundo Macron, a Europa está em perigo devido à guerra da Rússia na Ucrânia, às guerras no Oriente Médio e porque "os Estados Unidos acrescentaram uma forma de incerteza". Ele também alertou sobre ameaças cibernéticas e campanhas de desinformação. Macron acrescentou que o primeiro-ministro François Bayrou forneceria mais detalhes em um discurso sobre seus planos para o Orçamento de 2026 na terça-feira. Aumento de gastos militares na Otan O anúncio de Macron vai na linha do que foi decidido pelo países-membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) no final de junho, que concordaram em aumentar a meta de gastos de defesa dos atuais 2% para 5% do PIB até 2035. Pelo acordo, os países da aliança terão que investir ao menos 3,5% de seu PIB em gastos exclusivos de defesa, como Forças Armadas, equipamentos e treinamento, e 1,5% em gastos relacionados à defesa, como infraestrutura e indústria. bl/as (DW)