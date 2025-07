Empresário favorito nas pesquisas promete mudar modelo de governo de esquerda na Bolívia

A um mês das eleições na Bolívia, o empresário de centro-direita Samuel Doria Medina é o favorito nas pesquisas e promete mudar o modelo econômico de esquerda defendido por 20 anos pelo governante Movimento ao Socialismo (MAS).

Doria Medina, de 66 anos, é um dos empresários mais ricos do país. Ele se define como social-democrata e lidera as preferências para as eleições de 17 de agosto com 18,7%, segundo uma recente pesquisa da consultoria Ipsos-Ciesmori.