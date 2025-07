Ucrânia anuncia morte de russos suspeitos de matar coronel em Kiev

Serviço de Segurança da Ucrânia diz ter matado agentes que teriam matado membro da agência de espionagem ucraniana na capital do país.Agentes do Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) mataram as pessoas que, seguindo instruções do Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB), teriam assassinado na quinta-feira passada em Kiev um coronel da agência de espionagem ucraniana. Em uma mensagem publicada em seu canal Telegram, a SBU explicou que a operação especial para encontrar os assassinos foi liderada pessoalmente pelo chefe do Serviço de Segurança da Ucrânia, tenente-general Vasil Maliuk. De acordo com o SBU, um agente do FSB russo e um grupo de combate do FSB russo foram enviados à Ucrânia com antecedência e, há três dias, um homem e uma mulher mataram a tiros o coronel ucraniano. Como resultado da operação especial ucraniana, o esconderijo dos agentes russos, que resistiram à prisão, foi descoberto, de acordo com o SBU. Houve um tiroteio no qual os agentes russos "foram eliminados", acrescentou o Serviço de Segurança da Ucrânia. Assassinato em plena luz do dia Na quinta-feira, imagens de uma câmera de segurança mostraram o assassinato de Ivan Voronych, ocorrido por volta das 9h (horário local). O assassinato ocorreu pouco após o coronel sair de um prédio segurando sacolas. Quando ele caminhava por um estacionamento, o suspeito se aproximou dele e começou a atirar. Um ataque deste tipo em plena luz do dia é raro em Kiev, mesmo após o início da guerra na Ucrânia, iniciada depois da invasão russa em fevereiro de 2022. md (EFE, Reuters)