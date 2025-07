Trump ameaça tarifas de até 100% contra Rússia em 50 dias se não houver acordo sobre Ucrânia

Em encontro com o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, Trump reafirmou a disposição de aplicar "tarifas severas sobre Rússia" e reforçou o compromisso dos EUA com o apoio militar à Ucrânia e à aliança atlântica.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Trump afirmou estar "muito infeliz com a Rússia" e lembrou que "já gastamos US$ 315 bilhões com essa guerra na Ucrânia, que é de Joe Biden, não minha". O presidente também expressou desapontamento com o presidente russo, Vladimir Putin. "Estou desapontado com Putin pois pensei que teríamos um acordo sobre Ucrânia há 2 meses", acrescentou, e pontuou que assuntos de comércio são "ótimos para resolver guerras".

No encontro, Trump confirmou que "vamos enviar mais armas para a Ucrânia, mas eles vão nos pagar. Fizemos um acordo hoje sobre isso" e que "vamos enviar também os melhores equipamentos militares para a Otan".

Rutte, por sua vez, ressaltou que "as nações vão mover equipamentos rapidamente para a Ucrânia" e destacou a importância da pressão diplomática, afirmando que "se eu fosse Putin, estaria levando negociações sobre Ucrânia mais a sério".