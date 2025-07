Mediadores tentam superar 'diferenças restantes' em busca de trégua em Gaza

Os mediadores envolvidos na busca por um cessar-fogo em Gaza tentam superar as diferenças entre as delegações israelense e do Hamas após uma semana de negociações indiretas no Catar, disse uma autoridade à AFP nesta segunda-feira (14).

"Os mediadores trabalham ativamente para explorar mecanismos inovadores que ajudem a superar as diferenças restantes e manter o ritmo das negociações", disse a autoridade, que pediu anonimato.