China destaca valor estratégico de sua relação com a Rússia

O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, descreveu as relações de seu país com a Rússia como as "mais valiosas estrategicamente" entre duas potências no mundo, durante uma reunião em Pequim com seu homólogo Sergey Lavrov.

Pequim e Moscou reforçaram os laços políticos e econômicos nos últimos anos, coincidindo com a ofensiva russa na Ucrânia e as relações tensas dos dois países com os Estados Unidos e com a União Europeia.