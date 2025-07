Brasil vai ingressar contra Israel em ação por genocídio na corte de Haia

A informação foi dada pelo chanceler brasileiro em entrevista à rede de TV Al Jazeera . O conteúdo foi gravado durante a Cúpula do Brics e veiculado neste domingo, dia 13, pela emissora árabe sediada em Doha, no Catar.

Agora, o governo dá um passo além do ponto de vista político e toma partido contra Israel em um processo no tribunal.

Crise diplomática

A decisão ainda depende de formalização, mas tende a aprofundar a crise diplomática entre os países, que beira o rompimento de laços.

Em gestos de repúdio ao governo Binyamin Netanyahu, o Palácio do Planalto tem defendido reduzir ao mínimo as relações políticas, comerciais e a cooperação na área de defesa com Israel. Mas é pressionado por alas do PT e aliados de esquerda a ir além e romper completamente qualquer laço com o país.