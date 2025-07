Ucrânia diz ter matado agentes russos suspeitos de homicídio

O coronel Ivan Voronich, agente do SBU, foi morto na quinta-feira em Kiev, um caso relativamente pouco frequente na Ucrânia.

O serviço ucraniano não disse quantas pessoas morreram na operação, mas publicaram um vídeo no qual aparecem dois corpos.

O SBU afirmou ter realizado uma operação, neste domingo, na região de Kiev com o objetivo de deter os suspeitos por seu assassinato, identificados como agentes do serviço de segurança russos (FSB).

Um grupo de agentes dos serviços de segurança russos "tinha sido enviado à Ucrânia com antecedência" para este homicídio, declarou Vasil Maliuk, chefe do SBU, citado no comunicado.

Há mais de três anos, ucranianos e russos trocam acusações de assassinatos planejados, em particular de dirigentes políticos e militares, assim como de sabotagem e espionagem.

