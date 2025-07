Segue a busca por desaparecidos em naufrágio na República Dominicana

Equipes de resgate da República Dominicana mantinham, neste domingo (13), a esperança de encontrar mais sobreviventes do naufrágio de uma embarcação que se acidentou enquanto estava a caminho de Porto Rico no terceiro dia de buscas por desaparecidos.

A rota tem aproximadamente 130 km até Porto Rico. A migração irregular a partir da República Dominicana com destino a Porto Rico tem sido um fenômeno crescente na última década.

As 'yolas' são construídas com madeira e fibra de vidro, e as autoridades alertam que não cumprem com as medidas de segurança. Contudo, um traslado até Porto Rico pode ter um custo superior 7.000 dólares (R$ 39.000, na cotação atual), segundo informações publicadas pela imprensa.

str-mbj/jt/db/aa/mvv