Rússia ataca Ucrânia com quase 600 drones e dezenas de mísseis

Bombardeios deixaram ao menos quatro mortos. Kiev e Moscou intensificaram os ataques aéreos nos últimos meses.A Rússia disparou mais de 620 drones e mísseis de longo alcance durante a última madrugada, matando quatro pessoas, disse a Ucrânia neste sábado (12/07), pedindo novas sanções contra Moscou. Kiev e Moscou intensificaram os ataques aéreos nos últimos meses, e as negociações de cessar-fogo lideradas pelos Estados Unidos com o objetivo de interromper a guerra de mais de três anos foram paralisadas. "Vinte e seis mísseis de cruzeiro e 597 drones de ataque foram lançados, dos quais mais da metade eram ‘Shaheds'", disse o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, referindo-se aos drones fabricados no Irã. A Força Aérea ucraniana disse que havia derrubado 319 drones Shahed e 25 mísseis, acrescentando que um míssil e cerca de 20 drones atingiram "cinco locais", sem entrar em detalhes. Zelenski disse que os ataques mataram pelo menos duas pessoas e feriram 20 em Chernivtsi, no oeste, perto das fronteiras com a Romênia e Moldávia, longe das linhas de frente do leste e do sul. Segundo o chefe da administração regional, Ruslan Zaparniuk, o ataque com quatro drones e um míssil na província matou uma mulher de 26 anos e um homem de 43 anos, após a queda de fragmentos dos objetos derrubados. Seis pessoas ficaram feridas em Lviv, também no oeste, enquanto no leste, duas pessoas morreram em Dnipropetrovsk e três ficaram feridas em Kharkiv, segundo as autoridades locais. Alerta na Polônia Devido ao ataque russo no oeste da Ucrânia, o Comando Operacional das Forças Armadas da Polônia enviou caças e colocou em alerta máximo os sistemas de defesa aérea e de reconhecimento de radar baseados em terra. Os ataques aéreos russos se intensificaram nos últimos meses, suas táticas mudaram, com um número cada vez maior de mísseis e drones visando regiões ocidentais antes consideradas relativamente seguras. O Ministério da Defesa russo disse que o ataque teve como alvo empresas do complexo militar-industrial da Ucrânia em Lviv, Kharkiv e Lutsk e um aeródromo militar. Na sexta-feira, ataques de drones e bombardeios ucranianos mataram três pessoas na Rússia. O enviado especial dos EUA, Keith Kellogg, deve iniciar na segunda-feira sua mais recente visita à Ucrânia, em um momento em que os esforços de paz liderados por Washington fracassam. Zelenski pede "mais do que sinais" Zelenski neste sábado pediu aos aliados que enviem "mais do que sinais" para controlar a Rússia, insistindo que "o ritmo do bombardeio aéreo russo exige decisões rápidas e pode ser interrompido agora por meio de sanções". Ele pediu a punição daqueles que "ajudam a Rússia a produzir drones e lucrar com o petróleo", cujas exportações são cruciais para a economia russa. A União Europeia (UE) proibiu as importações de petróleo russo, mas continua a comprar gás de Moscou. Zelenski também pediu aos aliados que reforcem a defesa aérea ucraniana. A Rússia realizou os bombardeios de sábado depois que os Estados Unidos reafirmaram seu apoio à Ucrânia. Na quinta-feira, o presidente ucraniano confirmou que o presidente Donald Trump havia lhe dito "datas concretas" para a entrega de novos armamentos. md (AFP, EFE, AP, Reuters)