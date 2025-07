GAZA:

Negociações de trégua em Gaza tropeçam no plano de retirada de Israel, dizem palestinos

As negociações indiretas entre Israel e o Hamas para chegar a um cessar-fogo na Faixa de Gaza enfrentam problemas com o plano de retirada do Exército israelense do território palestino, disseram fontes palestinas próximas às negociações à AFP neste sábado (12).

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

CAMARILLO, EUA:

Trabalhador agrícola em estado crítico após operação migratória perto de Los Angeles

Um trabalhador agrícola está em estado crítico neste sábado (12), após ser ferido em uma operação da polícia de imigração em fazendas de cannabis legalizadas perto de Los Angeles, que resultou na prisão de 200 imigrantes e em confrontos entre agentes e manifestantes.

CARAL, Peru:

Cidadela peruana de 3.800 anos abre as portas ao turismo

Uma cidadela de 3.800 anos de antiguidade da civilização Caral, uma das mais antigas do mundo, situada no norte do Peru, abriu as portas ao público após oito anos de estudos científicos e trabalhos de restauração.

-- ORIENTE MÉDIO

TEERÃ:

Irã está disposto a cooperar com AIEA 'sob uma nova forma'

O Irã declarou, neste sábado (12), que está disposto a cooperar com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) sob "uma nova forma", ao mesmo tempo em que reafirmou seu compromisso com uma solução diplomática para resolver as disputas relacionadas com seu programa nuclear.

-- ÁSIA

NOVA DÉLHI:

Combustível do avião da Air India foi cortado pouco antes do acidente

O fornecimento de combustível para os motores do avião da Air India que caiu no mês passado foi interrompido pouco antes do impacto, de acordo com um relatório preliminar do incidente, que matou 260 pessoas.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

SAN JUAN:

Bad Bunny atrai milhares de compatriotas para sua histórica série de shows em Porto Rico

Milhares de porto-riquenhos compareceram ao lançamento da residência histórica de Bad Bunny em San Juan na noite de sexta-feira (11), uma série de shows que demonstra o orgulho e a resiliência da ilha, e que na primeira etapa está limitada aos moradores locais.

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL:

-- TÊNIS:

