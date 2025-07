Irã diz que pode retomar negociações nucleares com EUA se tiver garantia de fim de ataques

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou neste sábado, 12, que seu país aceitaria retomar as negociações nucleares com os Estados Unidos se houvesse garantias de que não haveria mais ataques contra o Irã, informou a mídia estatal.

Em discurso para diplomatas estrangeiros em Teerã, o chanceler disse que o país sempre esteve e continuará pronto para conversas sobre seu programa nuclear, mas "deve haver garantia de que, caso as negociações sejam retomadas, o processo não levará à guerra".