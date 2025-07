Indústria alemã pede que EUA e UE 'encontrem soluções' sobre tarifas

A indústria alemã instou a União Europeia e os Estados Unidos a "encontrarem soluções rapidamente e evitarem uma escalada" após as novas ameaças do presidente Donald Trump, neste sábado (12), de impor uma tarifa de 30% sobre os produtos europeus em 1º de agosto.

"O anúncio do presidente Trump é um sinal de alerta para a indústria de ambos os lados do Atlântico", afirmou a Federação das Indústrias Alemãs (BDI) em um comunicado, reagindo à mensagem do presidente americano publicada em sua plataforma Truth Social.