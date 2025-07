Catalunha em alerta vermelho por fortes chuvas

As autoridades espanholas declararam alerta vermelho para grande parte da Catalunha, no nordeste do país, neste sábado (12), devido ao risco de chuvas torrenciais, o que levou a operadora Renfe a suspender o tráfego ferroviário em toda a região.

Segundo a agência meteorológica Aemet, 90 milímetros de chuva podem cair em uma hora na tarde deste sábado perto de Barcelona e na província de Tarragona, onde um grande incêndio ocorreu no início da semana.