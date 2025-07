Putin ignora Trump, usa mais de 700 drones e amplia ofensiva contra Ucrânia

A Rússia lançou na madrugada deste domingo (9) o maior ataque com drones e mísseis contra a Ucrânia desde o início da guerra em 2022. A ofensiva com mais de 700 drones ocorreu um dia depois de o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciar o envio de armas para Kiev e criticar o líder russo, Vladimir Putin. No total, o exército russo disparou 728 drones e 13 mísseis, segundo a força aérea ucraniana, que afirmou ter interceptado 711 drones e destruído 7 mísseis, sem especificar os danos provocados por esses ataques.

Os bombardeios fazem parte da anunciada "ofensiva de verão (Hemisfério Norte)" no leste da Ucrânia e são um indicativo das intenções de Putin de ampliar sua campanha militar a despeito da decepção manifestada por Trump esta semana. Segundo analistas e fontes próximas do Kremlin, em entrevista ao New York Times, Putin está convencido de que a superioridade da Rússia no campo de batalha cresceu e que as defesas da Ucrânia podem entrar em colapso nos próximos meses. O anúncio de Trump de novas armas para Kiev - retomado oficialmente ontem, segundo o Pentágono - foi feito poucos dias após ele dizer que estava suspendendo o envio dos armamentos alegando que isso favorecia o aumento das hostilidades. De acordo com as fontes citadas pelo jornal, o líder russo considera fora de questão interromper os combates agora sem concessões extensas por parte da Ucrânia. "Ele não sacrificará seus objetivos na Ucrânia para melhorar as relações com Trump", disse Tatiana Stanovaia, pesquisadora sênior do Carnegie Russia Eurasia Center. A insistência de Putin é um revés às expectativas do início deste ano, quando Trump assumiu o cargo e buscou uma reaproximação com Moscou. Durante sua campanha, ele prometeu acabar com a guerra "em 24 horas". A abordagem amigável de Trump ao Kremlin e uma discussão acalorada no Salão Oval com o presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, ofereceram uma rara oportunidade para Putin.

Para muitos russos, a simpatia de Trump por Putin poderia resultar no alívio das sanções, investimentos ocidentais, acordos de controle de armas e um realinhamento geopolítico favorável na Europa. Putin precisava apenas aceitar um cessar-fogo na Ucrânia que permitiria à Rússia manter o território já conquistado. Mas à medida que Moscou ganhava terreno no campo de batalha e a Ucrânia lutava com a escassez de homens e armas para defender suas linhas de frente, as ambições militares de Putin aumentaram, mesmo após 40 meses de guerra em grande escala. Apesar de seis telefonemas entre Trump e Putin desde fevereiro e duas rodadas de negociações diretas entre Rússia e Ucrânia, Moscou intensificou seus ataques. "Putin nos enche de besteiras, se você quer saber a verdade", disse Trump, na terça-feira.

Negociatas Putin propôs à Casa Branca negócios como a mineração de terras raras ou a participação no fornecimento de gás russo para a Europa. Ele ofereceu a Rússia como mediadora neutra no Oriente Médio, mesmo quando Trump se preparava para bombardear o Irã, o aliado mais próximo do Kremlin na região. E continuou a elogiar Trump publicamente. "Ele é um homem corajoso, isso é claro", disse Putin em uma entrevista coletiva em Belarus, no mês passado. Mas a única coisa que Putin não fez, como Trump reconheceu na terça-feira, foi oferecer concessões significativas sobre a Ucrânia. Putin disse entender a frustração de Trump, referindo-se ao recente reconhecimento do americano de que seria mais difícil terminar a guerra na Ucrânia do que ele pensava. "É assim que as coisas são", disse Putin. "A vida real é sempre mais complicada do que a ideia que temos dela."

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, reiterou esse sentimento ontem e minimizou as observações de Trump sobre Putin. "Estamos levando isso com calma. Esperamos continuar nosso diálogo com Washington e nossos esforços para reparar nossas relações bilaterais seriamente abaladas", disse Peskov. Sanções Putin está preparado para caso a paciência de Trump se esgote, de acordo com duas pessoas próximas ao Kremlin. Ele acredita que Trump possa implementar novas sanções, após seis meses de pausa. "Putin nunca teve ilusões sobre como a política americana em relação à Rússia poderia se desenvolver. E a liderança russa sempre se preparou para o pior", disse Stanovaia.