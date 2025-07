Netanyahu diz estar disposto a negociar cessar-fogo permanente em Gaza

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta quinta-feira (10) que está disposto a negociar um cessar-fogo permanente em Gaza durante uma trégua de 60 dias, mas apenas se o território palestino for desmilitarizado.

Delegações de Israel e do Hamas iniciaram no domingo diálogos indiretos em Doha para tentar chegar a um acordo sobre um cessar-fogo temporário na guerra em Gaza, deflagrada pelo ataque do grupo islamista palestino em Israel em 7 de outubro de 2023.