Juiz bloqueia decreto de Trump sobre fim de cidadania por nascimento

O veredicto chega dias depois da Suprema Corte emitir uma decisão histórica em 27 de junho que limita o poder de juízes para suspender políticas no país com a aplicação de liminares universais a partir de casos particulares.

Desta forma, a Suprema Corte deu luz verde para que os planos de Trump para restringir a cidadania automática para filhos de imigrantes em situação irregular ou sob o status de residência temporária - como asilo e vistos -, pudesse entrar em vigor em algumas partes do país. Mas não declarou se está política é legal ou se está de acordo com a Constituição.

"O tribunal concede o pedido dos demandantes para a certificação provisória de ação coletiva", visto que cumpre "os requisitos", segundo a decisão. Isto permite que o juiz bloqueie o decreto em todo o país.

De acordo com a decisão, ela se aplica aos bebês nascidos em 20 de fevereiro de 2025 ou depois, cujas mães estão no país em situação irregular, mas com visto temporário, e cujos pais não sejam americanos ou residentes permanentes no país.

Laplante enfatizou, no entanto, que esta é uma "liminar preliminar" e deu ao governo sete dias para recorrer.