UE espera alcançar acordo comercial com EUA nos próximos dias

A União Europeia (UE) quer definir um acordo com os Estados Unidos sobre as tarifas "nos próximos dias", antes do prazo final de 1º de agosto, afirmou nesta quarta-feira um porta-voz comercial da Comissão Europeia.

Os Estados Unidos "mudaram a data limite para finalizar acordos com os países parceiros para 1º de agosto. Nosso objetivo, no entanto, é chegar a um acordo antes desta data, possivelmente até mesmo nos próximos dias", disse o porta-voz Olof Gill.