Trump anuncia tarifas adicionais sobre seis países

Trump começou a enviar cartas na segunda-feira para países com superávit comercial com os Estados Unidos.

Os seis países mais afetados recentemente são Argélia, Brunei, Iraque, Líbia, Moldávia e Filipinas.

No geral, as tarifas estão alinhadas com as anunciadas pelo governo americano no início de abril.

Especificamente, produtos da Argélia pagarão tarifas de 30% (inalteradas), assim como os da Líbia (-1 ponto percentual) e Iraque (-9 pontos percentuais), enquanto os da Moldávia e Brunei serão taxados em 25% (-6 pontos percentuais e +1 ponto percentual, respectivamente).

Em relação aos produtos filipinos, a sobretaxa será de 20% (+3 pontos percentuais).