UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Rússia lança maior ataque com drones e mísseis contra Ucrânia desde o início da guerra

A Rússia lançou, durante a madrugada de quarta-feira (9), o maior ataque com drones e mísseis contra a Ucrânia desde o início da guerra, em 2022, informou a Força Aérea ucraniana, em um momento de intensificação da ofensiva de Moscou e de estagnação diplomática.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reiterou nesta quarta-feira (9) que seu objetivo continua sendo eliminar o Hamas na Faixa de Gaza, apesar da pressão dos Estados Unidos por uma trégua e enquanto as negociações indiretas permanecem estagnadas.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

HUNT:

Familiares buscam avó desaparecida após inundações no Texas

Enquanto escava a lama seca, Javier Torres recorda os finais de semana na casa de sua avó no Texas e a pesca no rio Guadalupe, o mesmo que transbordou na última sexta-feira e provavelmente a soterrou sob os escombros.

(EUA clima inundações meteorologia desastre, 570 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

HAVANA:

O calvário para conseguir medicamentos em Cuba

Enquanto aguarda o transplante de esôfago para seu filho de quatro anos, a cubana Jessica Rodríguez trava uma batalha diária para obter os medicamentos e suprimentos médicos de que seu filho precisa em um país onde mais de 70% dos medicamentos básicos são escassos.

(Cuba saúde medicamentos)

-- EUROPA

MADRI:

Primeiro-ministro espanhol responde a pedidos de renúncia com plano anticorrupção

O primeiro-ministro espanhol, o socialista Pedro Sánchez, que enfrenta um grave escândalo de corrupção em seu partido, anunciou nesta quarta-feira (9) um plano anticorrupção, que não foi suficiente para silenciar os pedidos da oposição por sua renúncia, nem com as dúvidas de seus aliados.

(Espanha corrupção política, 630 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

TAIPE:

Taiwan inicia exercícios militares diante da ameaça da China

Taiwan iniciou nesta quarta-feira (9) suas manobras militares anuais, com soldados e um número recorde de reservistas que participarão de 10 dias de treinamento destinados a defender a ilha de uma invasão chinesa.

(China Taiwan defesa, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

PARIS:

Recente onda de calor na Europa foi até 4°C mais quente devido às mudança climáticas

As mudanças climáticas provocadas pelo uso de combustíveis fósseis fizeram com que a recente onda de calor no oeste da Europa fosse até 4°C mais quente em muitas cidades, o que expôs milhares de pessoas vulneráveis a um estresse térmico perigoso, segundo um estudo publicado nesta quarta-feira.

(Europa clima meio-ambiente saúde, 600 palavras, já transmitida)

PARIS:

Chatbot Grok da rede X lança comentários antissemitas e gera polêmica

Grok, o assistente de inteligência artificial (IA) da startup xAI de Elon Musk, causou comoção nas redes sociais nesta quarta-feira (9) com uma série de respostas elogiando Hitler e com comentários ofensivos.

(EUA racismo justiça França desinformação Turquia política IA minoria, 530 palavras, já transmitida)

NAIRÓBI:

Quênia busca ser novo centro de terceirização com inteligência artificial

Em um subúrbio próspero de Nairóbi, uma empresa do Quênia ajuda estrangeiros a rastrear ladrões de lojas, monitorar danos pulmonares causados pela covid-19 e identificar baleias, aproveitando o crescimento do mercado de terceirização impulsionado pela inteligência artificial (IA).

(Quênia empresas IA, 730 palavras, já transmitida)

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL:

- Acompanhamento da Copa do Mundo de Clubes

-- TÊNIS:

- Acompanhamento do torneio de Wimbledon

