Guatemaltecos dormem nas ruas depois que terremotos matam três pessoas

Os terremotos mais fortes atingiram na tarde de terça-feira os números de 4,8 e 5,7, com epicentros nas cidades de Amatitlán e Alotenango, próximas à capital, de acordo com o serviço geológico dos Estados Unidos, USGS.

Centenas de guatemaltecos saíram às ruas nesta quarta-feira (9) com medo das réplicas dos fortes terremotos que, no dia anterior, causaram três mortes, uma pessoa desaparecida e danos a cem casas.

Carmen Carillo, de 49 anos, relatou à AFP que passou a noite na rua com sua família no povoado de Palín por medo de tremores secundários, pois os terremotos do dia anterior "foram muito fortes".

Depois do primeiro tremor, que ocorreu às 15h11 locais, foram registrados 151 tremores secundários, dos quais 17 foram sensíveis para a população, disse o Instituto Sismológico local.

"Lamentavelmente, até o momento são confirmadas três mortes por conta dos terremotos [...]. Também é reportado o desaparecimento de uma pessoa", disse o presidente Bernardo Arévalo, no X.

Segundo o último balanço da Coordenação para Redução de Desastres (Conred), os terremotos também deixaram 618 pessoas afetadas, 300 em abrigos e 88 casas em risco de danos.