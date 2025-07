Alemanha acusa China de mirar aeronave alemã com laser

Navio de guerra chinês apontou um raio laser para uma aeronave alemã que participava de missão da UE contra a milícia houthi no Mar Vermelho, segundo o Ministério do Exterior da Alemanha.Militares chineses miraram com laser uma aeronave alemã que participa de uma missão da União Europeia (UE) contra a milícia houthi no Mar Vermelho, comunicou nesta terça-feira (08/07) o Ministério do Exterior da Alemanha. Devido ao incidente, o embaixador chinês em Berlim, Deng Hongbo, foi convocado pelo governo alemão nesta terça-feira. "O perigo para a tripulação alemã e a interrupção da missão são completamente inaceitáveis", afirmou o Ministério alemão do Exterior. A convocação formal de um embaixador é considerada uma medida diplomática grave, com a qual o governo do país anfitrião sinaliza claro descontentamento. Laser para impedir visão de pilotos De acordo com informações da agência de notícias DPA, o incidente ocorreu no início de julho, quando uma aeronave alemã realizava um voo de vigilância sobre a área marítima. Um laser foi apontado para a aeronave a partir de um navio de guerra chinês, afirmou o Ministério alemão do Exterior. O gesto é considerado ameaçador entre militares. O jornal alemão Bild noticiou, com base em informações de funcionários da segurança alemã, que este não foi o primeiro ataque desse tipo realizado pela China, cujas Forças Armadas já teriam utilizado lasers contra aviões ocidentais para impedir a visão de pilotos e interferir no sistema eletrônico das aeronaves em diversas ocasiões. Esses lasers não seriam usados para detectar um possível alvo de mísseis, afirmou. Proteção de rota comercial Cerca de 700 militares alemães estão participando da Operação Aspides, liderada pela UE, no Mar Vermelho. A missão visa proteger uma importante rota comercial dos ataques da milícia iemenita, que tem como alvo navios mercantes desde o início da guerra na Faixa de Gaza. Em janeiro, o Bundestag (Parlamento alemão) ampliou a participação alemã na missão. Os houthis atacam frequentemente navios no Mar Vermelho e no Golfo de Áden, bem como alvos em Israel, com drones e foguetes. Juntamente com o Hamas, que governa a Faixa de Gaza, e a milícia Hezbollah, no Líbano, os houthis fazem parte do chamado Eixo da Resistência, liderado pelo Irã e dirigido contra Israel e os Estados Unidos. as/cn (DPA, ARD, Efe)