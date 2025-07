Procuradoria Europeia investiga o partido francês RN por irregularidades financeiras

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O partido de Marine Le Pen e Jordan Bardella, juntamente com seus aliados no antigo grupo parlamentar Identidade e Democracia (ID), é suspeito de ter "gastado indevidamente" mais de 4,3 milhões de euros (R$ 27,27 milhões) entre 2019 e 2024, segundo um relatório do departamento financeiro da Procuradoria.

O ID reuniu eurodeputados de vários partidos considerados "eurocéticos", ou seja, que se opõem ao poder da UE, sob forte influência de Le Pen e Bardella.

Após as eleições europeias de 2024, o bloco se dissolveu e foi substituído pelo grupo de extrema direita Patriotas pela Europa, presidido por Bardella.

Nesta terça-feira, Bardella chamou a investigação de "operação de assédio" contra seu partido pelo Parlamento Europeu.