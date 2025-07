As negociações entre Israel e Hamas sobre um cessar-fogo em Gaza foram retomadas nesta terça-feira (8) no Catar, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pressionou o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, durante uma reunião na segunda-feira em Washington, para alcançar um acordo que termine com a guerra.

Enchentes no Texas: geografia, clima e falhas políticas

O clima, a posição geográfica e falhas políticas são alguns fatores que explicam o trágico balanço das enchentes no Texas, que provocaram mais de 100 mortes, incluindo várias crianças.

LONDRES:

Presidente francês chega ao Reino Unido, a primeira visita de um líder europeu desde o Brexit

O presidente francês, Emmanuel Macron, foi recebido com grande solenidade pelo rei Charles III no início de sua visita ao Reino Unido nesta terça-feira (8), a primeira de um líder europeu desde o Brexit, com foco em imigração e defesa.

(GB França diplomacia governo realeza economia imigração defesa, 700 palavras, já transmitida)

BRUXELAS:

Bulgária se tornará o 21º país da zona do euro

A Bulgária se tornará o 21º país da zona do euro em 1º de janeiro, após receber autorização formal dos ministros das Finanças da UE nesta terça-feira (8).

(UE moeda política eurozona economia Bulgária)

-- ÁSIA

TÓQUIO:

Ásia, principal alvo das novas tarifas anunciadas por Donald Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na segunda-feira que enviou cartas a 14 países, principalmente da Ásia, para informar sobre as novas tarifas que, em alguns casos, podem chegar a 40%, a partir de 1º de agosto, caso um acordo não seja alcançado até a data.

(Ásia EUA diplomacia governo tarifas comércio política economia, 440 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

CASABLANCA:

Diante das ondas de calor, Marrocos redobra esforços para alertar seus habitantes

Lusaine Yuabd domina quase todas as línguas do Marrocos -árabe clássico, dialeto e berbere- para alertar da melhor forma possível sobre os riscos meteorológicos no país, que enfrenta ondas de calor cada vez mais frequentes devido à mudança climática.

(Marrocos clima meteorologia seca, 650 palavras, já transmitida)

NYANGAI ISLAND:

Indignação e desespero nas ilhas ameaçadas pelo oceano em Serra Leoa

Com água até os joelhos, Hassan aponta para a imensidão do oceano à sua frente, na costa de Serra Leoa: "Aqui ficava minha casa, lá o campo de futebol e muitas outras casas... o oceano destruiu tudo".

(SerraLeoa África clima história social, 840 palavras, já transmitida)

DEBAR:

Freiras macedônias bordam as vestes do clero ortodoxo

Em meio a um silêncio que parece imperturbável, a irmã Elisabeth bordou ponto após ponto, com linha dourada, os motivos que adornarão a mitra de um bispo e que tornam seu mosteiro da Macedônia do Norte famoso em todo o mundo ortodoxo.

(Macedônia religião, 400 palavras, já transmitida)

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL:

- Acompanhamento da Copa do Mundo de Clubes

-- TÊNIS:

- Acompanhamento do torneio de Wimbledon

--- CONTATO ---

Redação: [email protected]