Ministro de Putin é encontrado morto horas após ser demitido

Corpo de Roman Starovoit foi encontrado em seu veículo nos arredores de Moscou com um ferimento de bala, horas após o Kremlin oficializar sua saída da chefia do Ministério de Transportes.Horas após ser demitido pelo presidente russo Vladimir Putin, o ex-ministro dos Transportes da Rússia Roman Starovoit foi encontrado morto dentro de seu carro nos arredores de Moscou com um ferimento por arma de fogo. A principal hipótese levantada pelas autoridades é que ele teria tirado a própria vida, informaram investigadores estaduais nesta segunda-feira (07/07). Houve relatos conflitantes sobre o momento exato da morte de Starovoit. O Comitê Investigativo da Rússia, responsável por apurar crimes graves, declarou estar trabalhando para estabelecer as circunstâncias precisas. Diversos veículos de mídia russos citaram fontes policiais dizendo que uma pistola pertencente ao político foi encontrada junto ao corpo dele. Um decreto presidencial publicado mais cedo nesta segunda que oficializou sua saída do cargo não explicou o motivo da demissão do político de 53 anos, que estava no posto há pouco mais de um ano. Analistas políticos levantaram a hipótese de que sua saída estaria relacionada a uma investigação de corrupção em Kursk, região onde ele atuou como governador no passado. Segundo fontes ouvidas pela agência de notícias Reuters, a posição de Starovoit estava sob questionamento há meses, em meio a suspeitas envolvendo o desvio de fundos destinados ao reforço da fronteira russa com a Ucrânia em Kursk. Problemas em Kursk facilitaram avanço ucraniano Antes de ser nomeado ministro dos Transportes em maio de 2024, Starovoit foi governador de Kursk por quase cinco anos. Três meses após deixar o governo e assumir o ministério, tropas ucranianas cruzaram a fronteira para Kursk na maior incursão estrangeira em território russo desde a Segunda Guerra Mundial, sendo repelidas apenas no início deste ano. Em abril, o sucessor de Starovoit ao governado, Alexei Smirnov, foi acusado de desviar dinheiro destinado a fins de defesa, deixando Kursk ainda mais vulnerável a ataques ucranianos. O caso contra Smirnov se concentra no fato de que os fundos para a construção de fortificações na fronteira com a Ucrânia supostamente não foram gastos adequadamente. Essas barreiras foram construídas a partir de 2022, na gestão de Starovoit, logo após Putin ordenar a invasão da Ucrânia pela Rússia, mas não impediram o avanço das tropas ucranianas. Contudo, o ex-ministro não era formalmente investigado. Pressionado por jornalistas nesta segunda-feira sobre se a demissão de Starovoit indicava uma perda de confiança por parte de Putin em relação a ele devido a Kursk, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov desconversou. "Uma perda de confiança é mencionada se houver perda de confiança. Não há essa expressão no decreto do Kremlin." Desafios no transporte A demissão de Starovoit também ocorre em um momento de grandes desafios para o setor de transportes da Rússia, pressionado pela longa duração da guerra na Ucrânia. O setor aéreo russo, por exemplo, enfrenta falta de peças no mercado e a Russian Railways, maior empregadora ferroviária do país, enfrenta um desafio financeiro devido às altas taxas de juros do país, necessárias para conter a inflação agravada pela guerra. Comentaristas russos também citaram o caos nos aeroportos russos como um possível motivo para a demissão. Centenas de voos foram cancelados no meio da temporada de férias devido aos frequentes ataques de drones ucranianos. Novo ministro é anunciado O Kremlin anunciou que Andrei Nikitin, ex-governador da região de Novgorod, foi nomeado ministro dos Transportes interino e publicou fotos dele cumprimentando Putin no Kremlin. "Na opinião do presidente, as qualidades profissionais e a experiência de Andrei Nikitin contribuirão melhor para garantir que essa agência, que o presidente classificou como extremamente importante, cumpra suas tarefas e funções", disse Peskov. Duas fontes da indústria de transportes disseram que os planos para substituir Starovoit por Nikitin estavam em andamento antes do Fórum Econômico Internacional do mês passado em São Petersburgo. Na reunião com Putin, Nikitin falou sobre trabalhar na enorme tarefa de digitalizar a indústria de transportes da Rússia, em um esforço para reduzir gargalos no transporte de cargas e garantir um fluxo mais ágil de mercadorias nas fronteiras. gq (Reuters, DPA)