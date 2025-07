Especialistas da ONU advertem sobre riscos de tortura quando EUA deporta migrantes

Os especialistas, nomeados pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU, mas que não falam em seu nome, alertaram sobre as implicações da recente autorização da Suprema Corte à administração americana para continuar com as deportações de estrangeiros para países diferentes do seu de origem.

"O direito internacional é claro ao afirmar que ninguém pode ser enviado a qualquer lugar onde haja indícios de que a pessoa possa estar em risco de sofrer tortura, desaparecer ou ser privada da vida", declararam onze especialistas da ONU em comunicado.

Após a autorização, um grupo de oito migrantes deportados pelos Estados Unidos, que estavam havia semanas em uma base militar no Djibuti, chegou ao Sudão do Sul no sábado, segundo anunciaram o Departamento de Segurança Interna dos EUA e um representante do Ministério das Relações Exteriores do país africano.

Apenas um dos deportados é do Sudão do Sul.

Entre os oito migrantes expulsos em maio pelos Estados Unidos, estão um mexicano e dois cubanos.