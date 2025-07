Cessar-fogo em Gaza pode ser alcançado, mas deve levar tempo

As discordâncias nas negociações de cessar-fogo em Gaza entre Israel e o grupo militante palestino Hamas, em andamento no Catar, podem ser superadas, mas pode levar mais do que alguns dias para se chegar a um acordo, disseram autoridades israelenses nesta terça-feira (8).

Netanyahu se reuniu nessa segunda-feira (7) com o presidente dos EUA, Donald Trump, que disse na véspera da reunião que um cessar-fogo e um acordo sobre reféns poderiam ser alcançados nesta semana. O líder israelense tem encontro agendado com o vice-presidente J.D. Vance nesta terça-feira.

A nova tentativa dos mediadores dos Estados Unidos, do Catar e Egito para interromper os combates no enclave ganhou ritmo desde domingo (6), quando os dois lados iniciaram conversas indiretas em Doha e o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, partiu para Washington.

O ministro israelense Zeev Elkin, que faz parte do gabinete de segurança de Netanyahu, afirmou que há "chance substancial" de que um cessar-fogo seja acordado. "O Hamas quer mudar algumas questões centrais, não é simples, mas há progresso", declarou ele à emissora pública israelense Kan nesta terça-feira.

A guerra começou em 7 de outubro de 2023, quando militantes liderados pelo Hamas invadiram Israel, matando cerca de 1.200 pessoas e levando 251 reféns para Gaza.

A campanha subsequente de Israel contra o Hamas em Gaza já matou mais de 57 mil palestinos, de acordo com as autoridades de saúde locais, deslocou quase toda a população de mais de 2 milhões de pessoas, provocou uma crise humanitária no enclave e deixou grande parte do território em ruínas.